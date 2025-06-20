Çin, ABD'den Eğitim İşbirliği Bekliyor

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, eğitim işbirliğinin siyasallaştırılmasına karşı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın Çinli öğrencilerin ABD'de eğitim görmesini memnuniyetle karşıladığı yönündeki açıklamalarına uygun hareket etmesini temenni ettiklerini söyledi.

Guo, perşembe günkü basın toplantısında konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Çin ile ABD arasındaki eğitim işbirliğinin, iki tarafın da yararına olduğunun altını çizen sözcü, "ABD'nin, Başkan Trump'ın Çinli öğrencilerin ABD'de eğitim görmesini memnuniyetle karşıladığı yönündeki açıklamalarına uygun hareket ederek ülkedeki Çinli öğrenci ve akademisyenlerin yasal ve meşru hak ve çıkarlarını etkin şekilde korumasını temenni ediyoruz" dedi.