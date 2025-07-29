Çin-ABD Ekonomi Görüşmeleri Stockholm'de

STOCKHOLM, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'nin uzlaşıyı artırmaya devam etmek, yanlış anlamaları azaltmak, işbirliğini güçlendirmek, diyalog ve istişareleri daha da derinleştirmek ve daha fazla kazan-kazan sonucu için gayret göstermek üzere Çin ile çalışması gerektiğini söyledi.

He, ABD heyetine başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile İsveç'in başkenti Stockholm'de pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinin üçüncü turu çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu.

He, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir olmasının, iki ülkenin kendi kalkınma hedeflerine hizmet etmekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel ekonomik büyüme ve istikrara da katkıda bulunacağını ifade etti.