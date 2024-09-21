Çin-ABD Ekonomik Görüşmesi - Son Dakika
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Çin-ABD Ekonomik Görüşmesi

Çin ve ABD, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli mutabakatları hayata geçirme kararı aldı.

21.09.2024 11:10
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BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu yetkili He Lifeng, ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu müsteşar yardımcısı Jay Shambaugh başkanlığındaki heyetle Beijing'de bir araya geldi.

He Cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin ve ABD'nin, iki ülke liderinin San Francisco'daki toplantıda ve Nisan ayında yapılan telefon görüşmesinde vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmesi, ekonomik iletişim ve etkileşimi sürdürmesi, makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmesi, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde birbirlerinin endişelerini uygun şekilde ele alması ve Çin-ABD ekonomik ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam şekilde gelişmesini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Çin-ABD Ekonomik Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısına katılmak üzere Çin'de bulunan Shambaugh ise Çin ile ekonomi alanında iletişimi sürdürmeye ve sağlıklı ekonomik ilişkiler geliştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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