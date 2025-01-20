Çin, ABD ile İşbirliğine Açık

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BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yeni ABD yönetimiyle farklılıkları uygun şekilde yönetmeye hazır olduklarını söyledi.

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in yeni ABD yönetiminden beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan sözcü, "Çin-ABD ilişkilerinin geçmişinde açıkça görüldüğü üzere ikili işbirliği her iki ülkeye de yarar sağlarken çatışma ise zarar veriyor" dedi.

Mao, istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisinin her zaman iki ülkenin ortak çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğuna inandıklarını ifade etti.

Sözcü, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini korumak, diyalog ve iletişimi güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde yönetmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek ve Çin ile ABD'nin her iki ülkeye ve dünyaya fayda sağlayacak şekilde yeni dönemde iyi geçinmelerinin doğru yolunu bulmak üzere yeni ABD yönetimiyle çalışmaya istekli olduklarını belirtti.