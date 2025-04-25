Çin ABD ile Ticaret Müzakeresi Yürütmüyor - Son Dakika
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Çin ABD ile Ticaret Müzakeresi Yürütmüyor

Çin, ABD ile ekonomik diyalogda ilerleme iddialarını yalanladı ve müzakerelere açık olduklarını belirtti.

25.04.2025 15:12
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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD ile herhangi bir ekonomik ve ticari müzakere yürütmediklerini söyledi. He, perşembe günü düzenlediği olağan basın toplantısında iki ülke arasında yürütülen ekonomik ve ticari görüşmelerde ilerleme kaydedildiği iddialarını asılsız ve temelden yoksun olarak niteledi.

He, Çin'in bu konuda kararlı duruşunu sürdürmekle beraber istişare ve diyalog kapısını da açık tuttuğunu kaydederek, her türlü istişare ve müzakerenin, karşılıklı saygı temelinde eşit bir şekilde yürütülmesinin şart olduğunu belirtti.

Sözcü, "Biz Çinliler sorun çıkartan taraf olmayız, ancak sorunla karşılaştığımızda da ondan kaçmayız. Çin ile ilişki kurmanın doğru yolu gözdağı verme, tehdit ve şantaj değildir" dedi.

Söz konusu ticaret savaşının tek taraflı ve keyfi olarak ABD tarafından başlatıldığını ifade eden He, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere ABD'ye yanlışlarını düzeltmesi, görüşmeleri sürdürmek istemesi halinde samimiyetini göstermesi ve doğru yol olan eşit koşullarda gerçekleştirilen diyalog ve istişareye geri dönmesi çağrısı yaptı.

He, ABD'nin kötü niyetli ek gümrük vergilerinin, temel ekonomi ve pazar ilkelerini ihlal ettiğini ve sadece kendi iç sorunlarını çözmede işe yaramayıp aynı zamanda uluslararası ekonomik ve ticari düzene de ciddi boyutta zarar verdiğini ve iş dünyasının olağan işleyişi ile insanların günlük tüketim alışkanlıklarını bozduğunu ifade etti.

ABD'nin bu tür eylemlerinin hem uluslararası toplumun hem de kendi toplumunun güçlü muhalefetiyle karşılaştığını kaydeden sözcü, soruna kim neden olmuşsa onun çözmesi gerektiğini söyledi.

He, tek taraflı gümrük vergileri uygulamasının ABD tarafından başlatıldığına dikkat çekerek, gerçekten sorunu çözmek istemesi halinde ABD tarafının uluslararası toplumdan ve kendi ülkesinden yükselen rasyonel seslere kulak vermesi, Çin'e uyguladığı tüm tek taraflı gümrük vergilerini kaldırması ve farklılıkları eşitlik temelinde gerçekleştirilen diyalog yoluyla ele alma yolları bulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ABD ile Ticaret Müzakeresi Yürütmüyor - Son Dakika

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