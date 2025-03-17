Çin-ABD İlişkileri ve Ekonomik Görüşmeler

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de ABD'nin eski Hazine Bakanı Henry Paulson ile bir araya geldi. Pazar günü gerçekleştirilen görüşmede Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ve küresel ekonomik gelişmeler ele alındı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Ofisi Direktörü olan He, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğünü söyledi. Çin'in inovasyon odaklı kalkınmasında kayda değer sonuçlar elde edildiğini belirten He, piyasa beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini ve ülkenin çok büyük iç talep potansiyeli ile iç dolaşım alanına sahip olduğunu ifade etti.

Çin'in yeni kalkınma modelinin hızla şekillendiğini kaydeden He, Çin ekonomisinin temellerinin değişmediğini ve Çin ekonomisiyle ilgili geleceğe dönük büyük beklentilerin sürdüğünü söyledi.

Paulson ise ABD-Çin ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve yeşil dönüşümün ortak hedef olduğunu belirterek, Paulson Enstitüsü'nün ABD-Çin ilişkilerinin istikrarına ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya olumlu katkıda bulunmaya devam etmeye istekli olduğunu ifade etti.