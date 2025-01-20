Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem

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WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak için liderler düzeyindeki diplomasinin stratejik rehberliğine bağlı kalmak ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'nin daveti üzerine Xi'nin özel temsilcisi olarak pazartesi günü Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington D.C.'de bulunan Han, pazar günü ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Han, görüşme sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in selamlarını Trump'a iletirken Vance'i de başkan yardımcısı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Xi'nin kısa süre önce Trump'la önemli bir telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede iki liderin bir sonraki aşamada Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda birçok önemli mutabakata vardığını hatırlatan Han, Çin ve ABD'nin iki büyük ülke, halklarının ise büyük halklar olduğunu ifade ederek iki tarafın da şu anda kendi kalkınma hedefleri ve hayallerine ulaşmak için çok çalıştığını söyledi.

Han, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kaldıkları sürece birbirlerinin ilerlemesine katkıda bulunacaklarını, iki ülkeye fayda sağlayacaklarını ve dünya barışı ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaklarını belirtti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki tarafın ortak ilgi alanlarına giren önemli konular olduğunu vurgulayan Han, Çin ve ABD'nin, aralarındaki farklılık ve anlaşmazlıklara rağmen büyük ortak çıkarlar ve işbirliği alanları paylaştıklarını belirterek iki ülkenin bu bağlamda diyalog ve istişareyi güçlendirebileceğini ifade etti.

Vance ise Han'dan Trump'ın içten selamlarını Xi'ye iletmesini istedi.

Vance, Trump'ın birkaç gün önce Xi ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak ikili ilişkilerle ilgili önemli konularda iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Vance, ekonomik ve ticari ilişkilerin hem ABD hem de Çin için önemli olduğunu vurguladı.

Çin'in uluslararası ilişkilerdeki rolünün giderek daha önemli hale geldiğine işaret eden Vance, Han'a Çin ile kalıcı ve verimli bir ilişki geliştirmeye, uluslararası ve bölgesel konularda Çin ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye ve dünya barış ve istikrarını ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.