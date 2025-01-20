Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem

Han Zheng, Çin-ABD ilişkileri için stratejik işbirliği ve diyalog vurgusu yaptı.

20.01.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini sağlamak için liderler düzeyindeki diplomasinin stratejik rehberliğine bağlı kalmak ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump arasında varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'nin daveti üzerine Xi'nin özel temsilcisi olarak pazartesi günü Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington D.C.'de bulunan Han, pazar günü ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile görüştü. Han, görüşme sırasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in selamlarını Trump'a iletirken Vance'i de başkan yardımcısı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Xi'nin kısa süre önce Trump'la önemli bir telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede iki liderin bir sonraki aşamada Çin-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda birçok önemli mutabakata vardığını hatırlatan Han, Çin ve ABD'nin iki büyük ülke, halklarının ise büyük halklar olduğunu ifade ederek iki tarafın da şu anda kendi kalkınma hedefleri ve hayallerine ulaşmak için çok çalıştığını söyledi.

Han, iki tarafın karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kaldıkları sürece birbirlerinin ilerlemesine katkıda bulunacaklarını, iki ülkeye fayda sağlayacaklarını ve dünya barışı ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunacaklarını belirtti.

Ekonomik ve ticari ilişkilerin, iki tarafın ortak ilgi alanlarına giren önemli konular olduğunu vurgulayan Han, Çin ve ABD'nin, aralarındaki farklılık ve anlaşmazlıklara rağmen büyük ortak çıkarlar ve işbirliği alanları paylaştıklarını belirterek iki ülkenin bu bağlamda diyalog ve istişareyi güçlendirebileceğini ifade etti.

Vance ise Han'dan Trump'ın içten selamlarını Xi'ye iletmesini istedi.

Vance, Trump'ın birkaç gün önce Xi ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak ikili ilişkilerle ilgili önemli konularda iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Vance, ekonomik ve ticari ilişkilerin hem ABD hem de Çin için önemli olduğunu vurguladı.

Çin'in uluslararası ilişkilerdeki rolünün giderek daha önemli hale geldiğine işaret eden Vance, Han'a Çin ile kalıcı ve verimli bir ilişki geliştirmeye, uluslararası ve bölgesel konularda Çin ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye ve dünya barış ve istikrarını ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:14:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çin-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.