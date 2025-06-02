Çin: ABD Kısıtlamaları Mutabakatı Baltaladı

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin'e karşı art arda çok sayıda ayrımcı ve kısıtlayıcı önlem uygulamaya koyarak iki ülke arasında Cenevre'de gerçekleştirilen ekonomik ve ticari görüşmelerde varılan mutabakatı ciddi şekilde baltaladığını belirtti.

Bakanlık sözcüsünün pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin söz konusu önlemleri arasında yapay zeka çipi ihracat kontrollerine ilişkin yönerge çıkarılması, Çin'e çip tasarım yazılımı satışının durdurulması ve Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi gibi uygulamaların yer aldığı kaydedildi.

Sözcü, bu eylemlerin 17 Ocak'ta iki ülke liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan uzlaşıyı ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in meşru hak ve çıkarlarına büyük zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, defalarca yeni tek taraflı ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar çıkaran ABD'nin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerdeki belirsizlik ve istikrarsızlığı artırdığını ifade etti.

Sözcü, "ABD kendi eylemlerini düşünmek yerine gerçekleri büyük ölçüde çarpıtarak Çin'i asılsız şekilde mutabakatı ihlal etmekle suçladı. Bu haksız suçlamaları kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

ABD'nin "karşılıklı gümrük vergisine" karşı aldıkları gümrük vergisi ve gümrük vergisi harici önlemleri iptal ettiklerini veya askıya aldıklarını hatırlatan sözcü, sorumlu bir yaklaşımla Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı ciddiye aldıklarını, titizlikle uyguladıklarını ve mutabakatı aktif şekilde desteklediklerini belirtti.

Sözcü, "Hak ve çıkarlarımızı korumakta kararlı, mutabakatı uygulamakta da samimiyiz" dedi.

Cenevre görüşmelerinde elde edilen sonuçlarını "zor kazanıldığına" işaret eden sözcü, ABD'ye Çin ile aynı doğrultuda çalışma, yanlış uygulamalarını derhal düzeltme, görüşmelerde varılan fikir birliğini ortaklaşa koruma ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etme çağrısı yaptı.

Sözcü, ABD'nin yanlış yolda ilerlemekte ısrar edip Çin'in çıkarlarına zarar vermeye devam etmesi durumunda meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlılıkla güçlü tedbirler alacaklarını vurguladı.