Çin, ABD'li Silah Şirketlerini Listeye Aldı

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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Taiwan bölgesine silah satışı yapan 10 ABD şirketinin, güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiğini duyurdu.

Bakanlıktan perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu şirketler arasında Lockheed Martin Missiles and Fire Control, Lockheed Martin Aeronautics ve Lockheed Martin Missile System Integration Lab da bulunuyor.

Açıklamada, bu şirketlerin Çin ile ilgili ithalat veya ihracat faaliyetlerine katılmaktan men edileceği ve Çin'e yeni yatırımlar yapmalarının engelleneceği belirtildi.

Ayrıca listeye eklenen şirketlerin üst düzey yöneticilerinin Çin'e girişleri yasaklanacak, çalışma izinleri ve ziyaretçi veya ikamet statüleri iptal edilecek ve bu yönde yaptıkları başvurular onaylanmayacak.

Bakanlık, söz konusu şirketlerin Çin'in güçlü muhalefetine rağmen son yıllarda Taiwan bölgesine silah satışında bulunduklarını ve askeri teknolojiler konusunda sözde işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Söz konusu şirketlerin eylemlerinin Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdiği, tek Çin ilkesi ile Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ihlal ettiği ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı önemli ölçüde zedelediği vurgulanarak, bu şirketlerin yasal olarak sorumlu tutulacağı vurgulandı.

Çin'in güvenilir olmayan kuruluşlara yönelik söz konusu uygulamasının yalnızca Çin'in ulusal güvenliğini baltalayan belirli yabancı kuruluşları hedef aldığına işaret eden bakanlık, Çin hükümetinin yabancı şirketlerin ülkede yatırım yapmalarını ve işlerini genişletmelerini her zaman memnuniyetle karşıladığını ve Çin'de faaliyet gösteren yasalara saygılı şirketler için istikrarlı, adil ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamaya kararlı olduğunu belirtti.