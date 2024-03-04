Çin, ABD\'li Şirketler İçin Önemli Bir Yetenek ve İnovasyon Kaynağıdır

Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre Çin, "ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı."
BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- ABD'li iş dünyası temsilcileri ve üst düzey yöneticiler Çin pazarı konusunda iyimserliklerini korurken, küresel rekabet gücü için çabalayan ABD'li şirketler açısından bu pazarın hayati önemini vurguladı.
Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Başkanı Michael Hart kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Şirketler bize küresel çapta rekabetçi olmak isteyen çok uluslu şirketler açısından Çin'in önemli olduğunu söylemeye devam ediyor" dedi.
Hart, büyüyen ekonomi ile ABD'li üst düzey yetkili ve CEO'ların Çin'e sık ziyaretleri sayesinde, Çin'deki ABD'li işletmelerin ülkedeki iş ortamı ve ikili ilişkiler hakkında giderek daha iyimser hale geldiklerini kaydetti.
Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin Şubat ayında yayımlanan yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre katılımcı 343 üyenin yarısı, Çin'i yatırım yapmak için ilk tercihleri ya da dünya genelindeki ilk üç tercihleri arasında gösterdi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 5 artışa işaret ediyor.
Ankete göre Çin, "ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı."
ABD-Çin ilişkilerine de değinen Hart, "her iki ülkenin de ikili ilişkilerde yukarı yönlü bir eğilim göstermesinden" mutlu olduğunu dile getirirken, bu durumda şirketlerin "biraz daha fazla heyecan duyacağını" ifade etti.
Hart, "Çin, küresel tedarik zincirinin bir parçası olup yıllarca başarılı yatırımlara, endüstrilere ve yapılanmaya imza attı. İşte bu yüzden şirketler hala burada" dedi. (Xinhua muabirleri Ma Zheng ve Guo Peiran)
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