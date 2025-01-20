Çin, ABD'li Yatırımcılardan Destek Bekliyor

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WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, ABD'li şirketlerden Çin'de yatırım yapıp ülkede kök salmaya devam etmelerini, köprü görevi görerek aktif rol oynamalarını ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimine daha fazla katkıda bulunmalarını beklediklerini söyledi.

ABD'nin daveti üzerine Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın pazartesi günkü yemin törenine katılmak üzere Washington D.C.'de bulunan Han, pazar günü ABD'li iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Çin ve ABD'nin kapsamlı ortak çıkarları ve işbirliği alanlarını paylaştıklarını belirten Han, Çin-ABD ilişkilerinde yapılacak iyi bir başlangıç ve istikrarlı gelişen ilişkilerin, her iki halkın refahına da katkıda bulunacağını ve uluslararası toplumun ortak beklentisini karşılayacağını ifade etti.

Han, Çin-ABD ilişkilerini kalıcı ve güçlü biçimde ayakta tutan temel olan ABD iş dünyasının, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin yanı sıra Çin'in reform ve dışa açılma sürecinin de katılımcısı, tanığı, katkı sağlayıcısı ve faydalanıcısı olduğunu söyledi.

Çin'in reform ve dışa açılma sürecini kararlılıkla ilerleteceğini belirten Han, iş ortamını iyileştirip optimize etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.