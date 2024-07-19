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BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ABD menşeli propiyonik asit ürünlerine anti-damping vergisi uygulayacak.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Pazar gününden itibaren ilgili tüm ABD şirketlerine beş yıl boyunca yüzde 43,5 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bakanlık, Temmuz 2023'te başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında alınan nihai karara göre, Çin'in yerli şirketlerinin bu tür ürünlerin dampingi nedeniyle önemli ölçüde zarar gördüğü sonucuna varıldığını belirtti.

Özellikle koruyucu madde ve bitki öldürücü kimyasal üretiminde kullanılan propiyonik asit, gıda, yem ve böcek ilaçlarında da yaygın olarak kullanılıyor.