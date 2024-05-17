Çin, ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırmasına karşı çıkıyor

Güncel

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Demir Çelik Endüstrisi Birliği (CISA), ülkenin çelik endüstrisinin, ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırmaya ve araçsallaştırmaya yönelik uygulamalarına şiddetle karşı çıktığını belirtti.

301. Madde kapsamında birtakım çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranı bu yıl yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e yükselecek.

CISA, Çin'in çelik sektörünün her zaman iç talebi karşılamaya odaklandığını ve teknolojik ilerleme ve yeşil dönüşüm arayışında olduğunu, bunun ise küresel çelik sektörünün yanı sıra upstream ve downstream endüstrileri canlandırdığını kaydetti.

Birlik, Çin'in çelik sektörünün tesis tasarımı, iş akışı, teknik seviye, imalat kapasitesi, ürün kalitesi ve enerji tüketimi gibi pek çok açıdan dünya lideri olduğunu belirtti. CISA ayrıca, Çinli çelik işletmelerinin, dünyanın en katı çevre standartlarını karşılayabilmek için ultra düşük emisyonlu dönüşüm projelerine büyük harcamalar yaptığını vurguladı.

Birlik, öte yandan Çin'in ABD'ye çelik ihracatı oranının ve ABD'nin Çin'den çelik ithalatı payının çok küçük olduğunu ifade etti.

CISA, ABD tarafından uygulanan çok sayıda gümrük vergisine rağmen, bazı ABD'li downstream işletmelerinin halen Çin'den çelik ürünleri ithal ettiğini ve bunların, işletmelerin kendi ihtiyaçlarını temel alan piyasa davranışları olduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü, Eylül 2020'de 301. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin örgüt kurallarını ihlal ettiğine karar vermiş, ancak ABD bunu düzeltmek yerine vergileri daha da artırmıştı.

Birlik, "ABD'nin bu piyasa dışı davranışı, küresel çelik ticaretinin düzenini bozduğu gibi küresel çelik endüstrisinin sağlıklı gelişimine de yardımcı olmuyor" ifadesini kullandı.

CISA, Çin'in çelik endüstrisinin ABD'yi çelik ticaretini siyasallaştırma politikasından vazgeçmeye ve endüstrinin gelişimine hakiki anlamda yardım edecek işbirlikleri yürütme çağrısı yaptığını belirtti.