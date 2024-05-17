Çin, ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırmasına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Çin, ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırmasına karşı çıkıyor

Çin Demir Çelik Endüstrisi Birliği (CISA), ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırma ve araçsallaştırma girişimlerine karşı çıktığını belirtti. CISA, Çin'in çelik sektörünün iç talebi karşılamaya odaklandığını ve teknolojik ilerleme ile yeşil dönüşümün küresel çelik sektörünü canlandırdığını vurguladı. Ayrıca, Çin'in çelik endüstrisinin dünya lideri olduğunu ve ultra düşük emisyonlu dönüşüm projelerine büyük harcamalar yaptığını ifade etti. CISA, ABD'nin çelik ihracatı oranının ve Çin'in çelik ithalatı payının küçük olduğunu belirtirken, ABD'nin çelik ticaretindeki piyasa dışı davranışının küresel çelik ticaretinin düzenini bozduğunu ve endüstrinin sağlıklı gelişimine yardımcı olmadığını ifade etti. Çin, ABD'yi çelik ticaretini siyasallaştırma politikasından vazgeçmeye ve işbirlikleri yürütmeye çağırdı.

17.05.2024 17:20
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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Demir Çelik Endüstrisi Birliği (CISA), ülkenin çelik endüstrisinin, ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırmaya ve araçsallaştırmaya yönelik uygulamalarına şiddetle karşı çıktığını belirtti.

301. Madde kapsamında birtakım çelik ve alüminyum ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranı bu yıl yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e yükselecek.

CISA, Çin'in çelik sektörünün her zaman iç talebi karşılamaya odaklandığını ve teknolojik ilerleme ve yeşil dönüşüm arayışında olduğunu, bunun ise küresel çelik sektörünün yanı sıra upstream ve downstream endüstrileri canlandırdığını kaydetti.

Birlik, Çin'in çelik sektörünün tesis tasarımı, iş akışı, teknik seviye, imalat kapasitesi, ürün kalitesi ve enerji tüketimi gibi pek çok açıdan dünya lideri olduğunu belirtti. CISA ayrıca, Çinli çelik işletmelerinin, dünyanın en katı çevre standartlarını karşılayabilmek için ultra düşük emisyonlu dönüşüm projelerine büyük harcamalar yaptığını vurguladı.

Birlik, öte yandan Çin'in ABD'ye çelik ihracatı oranının ve ABD'nin Çin'den çelik ithalatı payının çok küçük olduğunu ifade etti.

CISA, ABD tarafından uygulanan çok sayıda gümrük vergisine rağmen, bazı ABD'li downstream işletmelerinin halen Çin'den çelik ürünleri ithal ettiğini ve bunların, işletmelerin kendi ihtiyaçlarını temel alan piyasa davranışları olduğunu belirtti.

Dünya Ticaret Örgütü, Eylül 2020'de 301. Madde kapsamındaki gümrük vergilerinin örgüt kurallarını ihlal ettiğine karar vermiş, ancak ABD bunu düzeltmek yerine vergileri daha da artırmıştı.

Birlik, "ABD'nin bu piyasa dışı davranışı, küresel çelik ticaretinin düzenini bozduğu gibi küresel çelik endüstrisinin sağlıklı gelişimine de yardımcı olmuyor" ifadesini kullandı.

CISA, Çin'in çelik endüstrisinin ABD'yi çelik ticaretini siyasallaştırma politikasından vazgeçmeye ve endüstrinin gelişimine hakiki anlamda yardım edecek işbirlikleri yürütme çağrısı yaptığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin çelik ticaretini siyasallaştırmasına karşı çıkıyor - Son Dakika

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