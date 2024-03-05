Çin, ABD'nin Çin yapımı araçlara yönelik soruşturmasından endişeli

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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin "bağlantılı" otomobil teknolojisi kullanan Çin yapımı araçlara yönelik soruşturma başlatmasından ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Sözcü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik bahanesiyle Çin yapımı araçların normal ihracatını engellemeyi amaçlayan hamlesinin farkında olduklarını belirtti.

Sözcü, ABD'nin tarife dışı engeller koyma girişiminin, küresel otomobil endüstrisi ile tedarik zincirlerini sekteye uğratacak ve ABD'li tüketicilerin çıkarlarına zarar verecek tipik bir korumacı uygulama örneği olduğunu kaydetti.

Sözcü, Çin'in ABD'yi piyasa ilkelerine saygı göstermeye ve tüm ülkelerin işletmeleri için adil bir rekabet ortamı yaratmaya çağırdı.

ABD soruşturmasını değerlendirmeye devam edeceklerini belirten sözcü, Çin tarafının meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumak için gerekli durumlarda etkili tedbirler alacağı uyarısında bulundu.