Çin, ABD'nin Ek Gümrük Vergisini Kınadı

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BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki iş çevreleri, ABD'nin Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararını esefle karşılayarak, buna kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı ek gümrük vergisi uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bu nedenle birçok ABD'li işletme ve tüketicinin maliyetlere katlanmak zorunda kalacağını söyledi.

Açıklamada ek vergilerin, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin olağan seyrini bozacağı ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edeceği belirtildi.

"Ticaret ve vergi savaşlarının kazananı olmaz" diyen sözcü, ABD'nin hatalı eylemlerinin kendi içindeki sorunları çözmeyeceğini, aksine Çin-ABD ilişkilerine zarar verip küresel ekonomik kalkınmayı olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Sözcü, Çin'in iş çevrelerinin; ABD'den yanlışlarını derhal düzeltmesini, Çin ile çalışarak orta noktada buluşmasını ve her iki ülke ve dünyadaki iş çevreleri için karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye elverişli bir uluslararası ortam yaratarak küresel ekonomiye daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmak üzere diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirmesini temenni ettiklerini belirtti.