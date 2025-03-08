Çin, ABD'nin Fentanil Vergisini Redetti

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin fentanil konusunu bahane ederek Çin'den ithal edilen ürünlere ek yüzde 20 gümrük vergisi uygulama kararının temelsiz olduğunu söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yakın zamanda yayımlanan "Fentanille Bağlantılı Maddelerin Kontrolü: Çin'in Katkısı" başlıklı resmi rapora atıfta bulunan sözcü, "Bu karar, tipik bir korumacılık, tek taraflılık ve zorbalık uygulamasıdır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, ABD'ye kendi hatalarını düzeltme ve başkalarını günah keçisi ilan etmek yerine kendi fentanil sorununu nesnel ve rasyonel yöntemlerle çözme çağrısı yaptı.

Çin, salı günü ülkenin fentanille bağlantılı maddelerin kontrolü konusundaki kararlılığını, çalışmalarını ve kaydettiği ilerlemeyi anlatan bir resmi rapor yayımlamıştı.

Sözcü, yasaklı listesine alınan öncü kimyasalların üretimini, satışını, alımını, nakliyesini, ithalatını ve ihracatını kontrol altına alan eksiksiz yasal ve idari sistemler kurduklarını belirtti.

Sözcü, Ticaret Bakanlığı'nın fentanille bağlantılı maddelerin ihracatına yönelik denetimleri artırmak amacıyla Kamu Güvenliği Bakanlığı ile işbirliği yaptığını belirtti. Sözcü ayrıca, fentanille bağlantılı maddelerin beş tür öncülü de dahil olmak üzere öncü kimyasallara yönelik katı ihracat ruhsatı şartları ve uluslararası doğrulama protokolleri uygulandığını ifade etti.