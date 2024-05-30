Çin, ABD'nin Filipinler'e füze sistemi yerleştirmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Filipinler'e füze sistemi yerleştirmesine tepki gösterdi

Çin, ABD\'nin Filipinler\'e füze sistemi yerleştirmesine tepki gösterdi

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin Filipinler'e orta mesafe güdümlü füzeleri kontrol eden Tayfun Füze Sistemi'ni yerleştirmesine tepki gösterdi. Çin, bu adımın bölgeyi ABD'nin silah tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını savunarak, güvenlik mimarisini etkileyeceğini ve stratejik dengeyi bozacağını uyardı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı da bu konudaki kaygılarını bölge ülkelerine iletti.

30.05.2024 17:07
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Çin, ABD'nin geçen ay ortak askeri tatbikat sırasında orta mesafe güdümlü füzeleri kontrol eden Tayfun Füze Sistemi'ni Filipinler'e yerleştirmesine tepki gösterdi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin en son soğuk savaş yıllarında Asya-Pasifik'e orta mesafe füze sistemi yerleştirdiğini hatırlatarak söz konusu adımın, bölgeyi ABD'nin silah tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını savundu.

ABD ve Filipinler'in silah sistemini konuşlandırarak bölgede "savaş tehdidi yarattığını" ve bunun, "güvenlik mimarisini ciddi şekilde etkileyeceğini" ifade eden Vu, "Çin tarafı buna karşıdır ve yüksek düzeyde teyakkuzdadır." dedi.

Vu, orta mesafe füze sisteminin soğuk savaşı hatırlatan stratejik ve saldırgan bir silah olduğunu, ABD'nin bloklar arası cepheleşmeyi tahrik ederek, askeri ittifakları güçlendirerek ve diğer ülkelerin güvenlik alanını daraltarak "tarihin tekerini geriye çevirmeye teşebbüs ettiğini" söyledi.

Söz konusu adımın bölgedeki stratejik dengeyi bozacağı, yeni gerilim ve ihtilaflara sebep olacağı uyarısında bulunan Vu, Filipinler'in ABD'nin katarına takılarak Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) yol gösterici ilkelerinden saptığı, Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın ilkelerine aykırı hareket ettiği görüşünü dile getirdi.

"Kurtları evine davet eden kendi de ısırılır"

ABD ve Filipinler'e bölge ülkelerinin güvenlik kaygılarına saygı göstererek tehlikeli eylemlerine derhal son verme çağrısında bulunan Vu, "Kurtları evine davet eden kendi de ısırılır. Başkaları için ateşten kestane çıkaran kendi de yanar." diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong, bu konudaki kaygılarını, ASEAN'ın bu ayın başında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlediği istişare toplantısında bölge ülkelerine iletmişti.

ABD geçen ay Filipinler ile düzenlediği Balikatan askeri tatbikatı sırasında Tayfun Füze Sistemi'ni, Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde geçici olarak konuşlandırmıştı.

Tayfun Füze Sistemi, Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen bir silah istasyonu oluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Filipinler'e füze sistemi yerleştirmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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