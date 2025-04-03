Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Önlemler Alacak

BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü ABD'nin "karşılıklı gümrük vergilerini" kesin şekilde reddedip hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlılıkla karşı önlemler alacaklarını söyledi.

ABD çarşamba günü ticaret ortaklarına yönelik olarak "karşılıklılık esasına göre gümrük vergileri uygulayacağını duyurmuştu.

Perşembe günkü basın toplantısında geçmişin, gümrük vergilerini artırmanın ABD'nin sorunlarına çözüm sağlamadığını ortaya koyduğunu belirten sözcü, bu uygulamanın ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğini ve küresel ekonomik kalkınmanın yanı sıra sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehlikeye attığını vurguladı.

Sözcü, "Ticaret savaşının kazananı olmaz ve korumacılığın bir faydası olmaz" dedi.

ABD'nin uluslararası ticarette dezavantajlı oldukları iddiasına ve "karşılıklılık" bahanesiyle tüm ticaret ortaklarına karşı gümrük vergilerini artırma hamlesine değinen sözcü, bu yaklaşımın yıllardır devam eden çok taraflı ticaret müzakereleriyle elde edilen çıkar dengesini göz ardı ettiğini ve ABD'nin uzun bir süredir uluslararası ticaretten fayda sağladığı gerçeğini dikkate almadığını ifade etti.

ABD'nin sözde "karşılıklı gümrük vergilerini" öznel ve tek taraflı bir değerlendirmeyle belirlediğini, bunun uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu ve ilgili tarafların meşru hak ve çıkarlarına büyük zarar verdiğini kaydeden sözcü, birçok ticaret ortağının bundan hiç hoşnut olmadığını ve ABD'nin hamlesine açık şekilde karşı çıktığını dile getirdi.

Sözcü, ABD'ye tek taraflı gümrük vergisi önlemlerini derhal iptal etme ve ticaret ortaklarıyla olan farklılıklarını eşit diyalog yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.