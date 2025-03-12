Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 12 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını savunmak üzere gerekli tüm önlemleri alacağını söyledi.

Mao, çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mao, "Çin, korumacılığın hiçbir fayda getirmeyeceğine ve ticaret ve gümrük vergisi savaşlarının kazananının olmadığına inanmaktadır. Bu, uluslararası toplumda da geniş kabul görmektedir" dedi.

Sözcü, "ABD'nin yaptığı şey, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekte, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine zarar vermekte ve hiçbir sorunu çözmemektedir. Çin, meşru hak ve çıkarlarını savunmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadelerini kullandı.