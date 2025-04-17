Çin ABD'nin Gümrük Vergilerini Ciddiye Almıyor

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin oynadığı anlamsız gümrük vergisi oyununu ciddiye almayacaklarını söyledi.

Sözcü, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin Çin'den gelen bazı ürünlere yüzde 245 oranındaki gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili yaptığı değerlendirme ABD'nin gümrük vergilerini araçsallaştırıp silah olarak kullanmasının artık irrasyonel bir düzeye ulaştığını belirtti.

ABD'nin "karşılıklı gümrük vergilerine" yönelik tutumlarını sık sık açık şekilde ortaya koyduklarını kaydeden sözcü, bu anlamsız gümrük vergisi oyununu göz ardı edeceklerini vurguladı. Sözcü, ABD'nin Çin'in çıkarlarına büyük zarar vermeye devam etmesi halinde, kararlı karşı önlemler alıp sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.