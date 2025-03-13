Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerini Eleştirdi

BEİJİNG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin Çin ürünlerine gümrük vergileri uygulamasının ne sözde "ulusal güvenliğine" katkı yapacağını ne de ABD'nin kendi sektörlerine herhangi bir yardımı dokunacağını belirterek söz konusu vergilerin sadece ABD'nin tek taraflılık, korumacılık ve zorbalık uygulamalarının yansıması olduğunu söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında yaptığı ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmede, "İster 301. isterse 232. madde kapsamında uygulansın, Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizması söz konusu gümrük vergilerinin çok taraflı ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar vermiştir" dedi.

ABD yönetiminin an itibarıyla yürürlükte olan çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik gümrük vergilerine değinen He, ABD'nin 232. madde kapsamındaki gümrük vergilerine ilişkin duruşlarını daha önce ifade ettiklerini kaydetti.

Sözcü, 232. Madde kapsamında çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerinin, aslında "ulusal güvenlik" kisvesi altındaki tek taraflılık ve korumacılık uygulaması olduğuna her daim inandıklarını ifade etti.

He, "Diğer ülkeler gibi Çin de bu önlemlere güçlü şekilde karşı çıkmakta ve ABD'den en kısa sürede 232. Madde kapsamında çelik ve alüminyuma uyguladığı önlemleri kaldırmasını talep etmektedir" dedi.