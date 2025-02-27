Çin: ABD'nin İhtilaf Çabaları Boşuna

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Çin ile Rusya arasında ihtilaf yaratma çabalarının tamamen faydasız olduğunu söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önceki demecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bir demecinde Rusya'nın Çin'e çok fazla bağımlı olduğunu belirten Rubio, Çin'in de Rusya'nın da nükleer güce sahip ülkeler olduğunu kaydetmiş ve iki ülkenin ABD'ye karşı birleşebileceği yönündeki endişesini dile getirmişti.

Lin, iki büyük ülke olan Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin, özü itibarıyla güçlü bir iç motivasyona sahip olduğunu ve herhangi bir üçüncü ülkenin etkisine açık olmadığını belirtti.

Çin ve Rusya'nın kalkınma stratejisi ve dış politikalarının uzun vadeli olduğunu kaydeden Lin, Çin-Rusya ilişkilerinin uluslararası konjonktürdeki değişikliklere rağmen sorunsuz şekilde ilerleyeceğini vurguladı.