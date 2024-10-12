Çin: ABD'nin Taiwan'a Silah Satışına Tepki

Güncel

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasına şiddetle karşı olduklarını ve ABD'yi herhangi bir şekilde Taiwan'ı silahlandırmaktan ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana ayrılıkçı güçlere göz yummaktan ve bu güçleri desteklemekten vazgeçmeye çağırdıklarını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı 10 Ekim'de internet sitesi üzerinden 3 ABD askeri şirketi ve 10 kıdemli yönetici hakkında karşı önlem uygulama kararını duyurmuştu.

Mao, Cuma günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin yorumunun sorulması üzerine Çin'in Taiwan bölgesine ABD tarafından silah satışına şiddetle karşı olduklarını belirtti. ABD'nin kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesine bir kez daha büyük miktarda askeri yardımda bulunduğunu hatırlatan Mao, bu yardımın başta 17 Ağustos 1982 Bildirisi olmak üzere, Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Söz konusu satışın ciddi şekilde Çin'in içişlerine müdahale anlamına geldiğini ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdiğini vurgulayan Mao, Çin'in Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası uyarınca ABD'nin ilgili askeri şirketleri ve kıdemli yöneticilerine yönelik karşı önlemler uygulamaya karar verdiğini ifade etti.

Suyun ateşle tezatı gibi "Taiwan'ın bağımsızlığının" da barışla tezat oluşturacağını kaydeden Mao, Lai Ching-te ve yetkililerinin, güç kullanımı yoluyla yeniden birleşmeye karşı çıkma çabasının beyhude olduğunu ve ne kadar silah satın alırlarsa alsınlar Çin'in yeniden birleşmesine yönelik tarihi eğilimi durduramayacaklarını belirtti.

ABD'nin Taiwan'ı silahlandırma yoluyla sözde bağımsızlık gündeminin ileriye taşınmasına yardımcı olma kararının, Taiwan'ı askeri çatışma tehlikesine doğru itmekten başka bir işe yaramayacağına dikkat çeken Mao, ABD ne kadar silah satarsa satsın bunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma kararlılıklarını en ufak şekilde sarsmayacağını sözlerine ekledi.

Taiwan sorununun Çin'in temel çıkarlarının özünü teşkil ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgi olduğunu belirten Mao, ABD'ye tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye samimi şekilde riayet etme, Taiwan bölgesini herhangi bir şekilde silahlandırmaktan vazgeçme ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" bölücü güçlerine göz yummaya ve bu güçleri desteklemeye son verme çağrısı yaptı.

Mao, "Ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğümüzü savunmak üzere güçlü ve kararlı önlemler almaya devam edeceğiz" dedi.