Çin, ABD'nin Taiwan'a Silah Satışını Kınadı

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BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışına şiddetle karşı çıktıklarını ve ABD'ye bu konuda diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı 30 Kasım'da Dışişleri Bakanlığı'nın Taiwan'a 385 milyon ABD doları değerinde silah satışını onayladığını duyurmuştu.

Sözcü Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının tek Çin ilkesi ile başta 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi, ayrıca Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Silah satışının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğunu söyleyen sözcü, bunun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal gönderdiğini ve Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar verdiğini belirtti. Sözcü ayrıca, Taiwan'a silah satma kararının ABD liderlerinin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik girişimleri desteklememe taahhüdüyle tutarsız olduğuna işaret etti.

Sözcü, "Çin bu hareketi kınıyor ve kesin şekilde karşı çıkıyor. ABD'ye bu konuda diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

"ABD'den Taiwan'ı silahlandırmayı derhal durdurması ve 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçlere orduyu güçlendirerek yardım ve yataklık etmeye son vermesini istiyoruz" diyen sözcü, Çin'in, ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak için güçlü ve kararlı karşı tedbirler alacağı uyarısında bulundu.