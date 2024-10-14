Çin, ABD'nin Volt Tayfunu Saldırılarını Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Volt Tayfunu Saldırılarını Eleştirdi

Çin, ABD'nin siber casusluk operasyonlarını 'sahte bayrak' ile suçlayarak eleştirdi.

14.10.2024 14:11
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BEİJİNG, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in, "Volt Typhoon" (Volt Tayfunu) olarak bilinen sözde siber tehdit soruşturmasından elde edilen son bulgular, ABD istihbarat kurumlarının küresel çapta siber casusluk faaliyetleri yürütüp, araştırmacıları yanıltmak ve rakip ülkeleri suçlamak için "sahte bayrak" operasyonları başlattığını gösteriyor.

"Volt Typhoon III: ABD Hükümet Kuruluşları Tarafından Yürütülen Siber Casusluk ve Dezenformasyon Kampanyası" başlıklı raporda, "Volt Typhoon" operasyonunun bizzat ABD hükümeti tarafından sahnelenen siyasi bir komedi olduğu belirtildi.

Rapor, Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi ve Bilgisayar Virüsü Önleme Teknolojisi Ulusal Mühendislik Laboratuvarı tarafından yayımlanan üçüncü belge olma özelliği taşıyor.

ABD ve "Beş Göz" ittifakı ülkeleri, Mayıs 2023'te "Volt Typhoon" olarak adlandırdıkları bilgisayar korsanının, ABD'nin kritik altyapılarını hedef alan casusluk faaliyetleri başlattığını ve örgütün Çin hükümeti tarafından desteklendiğini iddia eden bir tavsiye yayımlamıştı.

Bunun üzerine Çin Ulusal Bilgisayar Virüsü Acil Durum Müdahale Merkezi, "Volt Typhoon" söyleminin ABD tarafından, kendisi ve paydaşlarının izinsiz küresel gözetim faaliyetlerini sürdürüp siyasi ve ekonomik çıkarlarını korumak için tasarlandığını ortaya koyan bir sorumluluk isnadı analizine öncülük yapmıştı.

Son rapora göre ABD, uzun zamandır "düşman ülkelerin" yakın çevresinde keşif ve ağa sızma faaliyetlerinde bulunmak üzere siber savaş güçleri konuşlandırıyor.

Buna göre ABD istihbarat teşkilatları, söz konusu taktikleri uygulamaya koymak üzere, operasyonlarını örtbas etmek, sorumluluk isnadı analizlerini yanıltmak ve suçu başka ülkelere atmak için "Marble" (Mermer) kod adlı özelleştirilmiş gizli bir araç seti geliştirdi.

Rapora göre ABD hükümeti yıllar boyunca siber saldırıları kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde siyasileştirmeyi sürdürürken Çin, siber güvenlik olaylarına ilişkin teknik soruşturmalara siyasi olarak müdahale edilmesine sürekli olarak karşı çıktı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Volt Tayfunu Saldırılarını Eleştirdi - Son Dakika

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