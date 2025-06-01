Çin, ABD Savunma Bakanı'nın İfadelerini Reddetti

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Shangri-La Diyaloğu'nun 22. toplantısında Çin'e ilişkin kullandığı olumsuz ifadeleri son derece esefle karşıladıklarını ve kesinlikle reddettiklerini söyledi.

Sözcü, cumartesi günü yaptığı açıklamada bölge ülkelerinin barış ve kalkınma çağrılarını kasıtlı olarak görmezden gelen Hegseth'in, tam tersine blok cepheleşme için Soğuk Savaş zihniyetini öne çıkardığını, Çin'i karalayıcı iddialarla kötülediğini ve Çin'i yanlış şekilde "tehdit" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Sözcü, "Bak anın açıklamaları provokasyonlarla dolu olup bölünme tohumları ekmeyi amaçlamaktadır. Çin bu açıklamayı esefle karşılayıp kesinlikle reddetmektedir ve ABD tarafına güçlü protestolarını iletmiştir" dedi.

Dünyada ABD'nin dışında hegemonyacı güç olarak adlandırılmayı hak eden başka bir ülke olmadığını söyleyen sözcü, ABD'nin Asya-Pasifik'te barış ve istikrarı baltalayan ana unsur olduğunu da vurguladı. Sözcü, ABD'nin hegemonyasını sürdürmek ve sözde "Hint-Pasifik stratejisini" ilerletmek üzere Güney Çin Denizi'nde saldırı amaçlı silahlar konuşlandırdığını, Asya-Pasifik bölgesinde gerginlik yaratarak bölgeyi barut fıçısına çevirdiğini ve bölge ülkelerini derinden endişeye sürüklediğini söyledi.

Taiwan sorununun tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu ve hiçbir ülkenin müdahale konumunda olmadığını vurgulayan sözcü, "ABD, Taiwan sorununu Çin'e karşı bir koz olarak kullanabileceğini asla düşünmemelidir. ABD bu konuda asla ateşle oynamamalıdır. Çin, ABD'yi tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye tam olarak riayet etmeye ve 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçleri destekleyip cesaretlendirmeye son vermeye çağırmaktadır" dedi.

"Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve üst geçiş özgürlüğü konusunda hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır" diyen sözcü, her zaman sorunları diyalog ve istişare ile uygun şekilde ele almak ve aynı zamanda Çin'in toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını kanun ve yönetmeliklere uygun olarak korumak üzere ilgili ülkelerle birlikte çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.

"Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrara zarar veren başlıca faktör ABD'dir" diyen sözcü, ABD'yi bölgedeki ülkelerin barış ve istikrarı koruma çabalarına tam saygı göstermeye, bölgenin değer verdiği barışçıl ve istikrarlı ortamı kasıtlı olarak tahrip etmekten vazgeçmeye ve bölgede çatışma ve cepheleşmeyi kışkırtıp gerilimi tırmandırmaya son vermeye çağırdı.