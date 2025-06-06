Çin-ABD Üst Düzey Diyalog Toplantısı

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) --Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Çin-ABD Üst Düzey Gayri Resmi Diyalog Toplantısı'na katılan ABD heyetiyle bir araya geldi.

Han, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin, kritik bir aşamadan geçen dünya açısından en önemli ikili ilişkilerinden biri olduğunu ve tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi, 5 Haziran 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)