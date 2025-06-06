Çin-ABD Üst Düzey Diyalog Toplantısı

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Beijing'de Çin-ABD Üst Düzey Gayri Resmi Diyalog Toplantısı'na katılan ABD heyetiyle bir araya geldi.

Han, perşembe günü gerçekleşen görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin, kritik bir aşamadan geçen dünya açısından en önemli ikili ilişkilerinden biri olduğunu ve tarihi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Han, Çin ile ABD arasındaki karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinin sadece iki ülke için değil, aynı zamanda dünya barışı ve kalkınması için de faydalı olduğunu belirtti.

Han, Çin-ABD Üst Düzey Gayri Resmi Diyalog Toplantısı'nın iki ülkeden farklı kesimlerin aydınlatıcı görüşlerini bir araya getirmesini, ABD'deki tüm kesimlerin Çin'e dair anlayış ve bilgi düzeyini arttırmasını ve Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde gelişimine katkı sunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

ABD heyeti ise diyaloğun, tarafların birbirini daha iyi anlamasına ve ikili ilişkilerin gelişimine yönelik daha faydalı fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Heyet, iki ülkenin ticaret ve yatırım gibi alanlarda diyalog ve işbirliğini artırması gerektiğini ifade etti.