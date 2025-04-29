Çin, ABD'ye Direnme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, ABD'ye Direnme Çağrısı Yaptı

Çin, ABD'nin ticaret savaşına karşı diğer ülkeleri birleşmeye çağıran bir video yayımladı.

29.04.2025 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gümrük tarifelerini artırarak başlattığı ticaret savaşına karşı diğer ülkeleri Çin ile birlikte direnmeye çağıran bir propaganda videosu yayımladı.

Bakanlığın WeChat hesabında İngilizce yayımlanan "Asla diz çökme" başlıklı videoda, ABD'nin küresel bir "tarife fırtınası" başlattığı ve bilerek Çin'i hedef aldığı, diğer ülkelerle "90 gün erteleme oyunu" oynarken Çin ile ticaretini kısıtlamaya çalıştığı belirtildi.

Washington'ın bu tavrının bir "tuzak" olduğunun savunulduğu videoda, "Bir zorbaya boyun eğmek, susuzluğunu gidermek için zehir içmeye benzer. Bu yalnızca krizi derinleştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Videoda ABD'nin 1980'lerde Japonya'yı yarı iletkenlerin fiyatını düşürmekle suçladığı ve Toshiba gibi Japon şirketlerine yaptırım uyguladığı hatırlatılarak, Tokyo yönetimini, ABD dolarının Japon yeni karşısında değer kaybetmesini öngören 1985 tarihli Plaza Anlaşması'nı imzalamaya zorlayarak Japon ekonomisini on yıllar süren durgunluğa sürüklediği kaydedildi.

ABD'nin yargı yetkisini sınır aşırı kullanarak Fransa'nın endüstri devi Alstom'u böldüğü ve ülkeyi bir ulusal başarı hikayesinden mahrum bıraktığı ifade edilen videoda, tarihin ABD'ye ödün vermenin sonuç getirmediğini, diz çökmenin yalnızca daha fazla zorbalığı teşvik ettiğini kanıtladığı öne sürüldü.

Videoda, Çin'in bu baskıya karşı diz çözmeyeceği, dik durmanın daha fazla işbirliği imkanını canlı tutacağı ve diz çökmenin bu imkanı yok edeceği belirtildi.

"Tüm zorbalar kağıttan kaplandır"

ABD'nin dünyanın tümünü temsil etmediği ve toplam ticaretinin dünya ticaretinin yüzde 20'sinden azını oluşturduğu vurgulanan videoda, "Tüm zorbalar kağıttan kaplandır. Dünyanın geri kalanı dayanışma içinde olursa ABD yalnızca karaya oturmuş küçük bir gemi gibi kalır." ifadelerine yer verildi.

Videoda emperyalistlerin daima kibirli olduğu, yalnızca zorlandıklarında makul davrandıkları belirtilerek "Hiç kuşkunuz olmasın ki ABD bir yandan çark ederken diğer yandan tehditkar davranmaya devam edecek. Ancak Çin, buna karşı sağlam duracak. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, bulutlar ne kadar yoğun, gece ne kadar karanlık olursa olsun yıldız parlamayı sürdürecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çin'in diğer ülkelere ayağa kalkma ve mücadele etme çağrısı yaptığı video, şu sözlerle noktalandı:

"Çin geri adım atmayacak ki dünyada güçsüz olanların sesi de duyulabilsin, zorbalığa son verilsin, adalet yeryüzünden silinmesin. Birilerinin sisi dağıtmak ve yolu aydınlatmak için meşaleyi eline alıp öne çıkması gerek. Eğer tüm ülkeler dik durursa dünya hegemonya duvarlarını yıkacaktır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Direnme Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:29:49. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, ABD'ye Direnme Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.