BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin fentanil bahanesiyle Çin'e makul olmayan bir şekilde iki kez gümrük vergisi getirdiğini, Çin'in de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere vakit geçirmeksizin karşı önlemler aldığını hatırlattı.
Sözcü, çarşamba günkü basın toplantısında, "Söz konusu karşı önlemler halen yürürlüktedir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Çin, ABD'ye Karşı Önlemler Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?