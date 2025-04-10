Çin, ABD'ye Panama Kanalı Uyarısı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'ye Panama Kanalı üzerinde kurmak istediği kontrol mekanizmasına mazeret bulmak amacıyla söylentiler yaymaya, sorun çıkarmaya ve kötü niyetle Çin'i meseleye dahil etmeye son verme çağrısı yaptı.

Lin, çarşamba günü düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kısa süre önce Panama ziyareti sırasında, Çin'in Panama Kanalı bölgesindeki kilit öneme sahip altyapıyı kontrol ederek Panama'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü ve Panama ve ABD'nin güvenlik, refah ve egemenliğini tehlikeye attığı şeklindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'li üst düzey yetkililerin Çin'e yönelik kötü niyetli saldırılarına kesin şekilde karşı olduklarını vurgulayan Lin, bu tarz saldırmaya yönelik söylemlerin Çin-Panama işbirliğinin itibarını zedelediğini, bu işbirliğini baltaladığını ve ABD'nin zorba bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"Panama Kanalı'nı kimin kontrol etmek istediği çok açık" diyen Lin, diğer ülkelerin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını tehdit edenin kim olduğunu görmek için ABD'nin aynaya bakmasının yeterli olduğunu söyledi.

Lin, "Zorbalara verilecek ödün ve taviz, hiçbir zaman egemenlik ya da saygıyı güvence altına almaz, sadece onların kibrini körükler" dedi.