Çin, ABD'ye Taiwan Silah Satışını Kınadı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Taiwan Silah Satışını Kınadı

Çin, ABD'nin Taiwan'a silah satışını derhal durdurmasını ve barışa zarar vermemesini istedi.

27.10.2024 13:00
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BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'den Taiwan'ı silahlandırmaktan derhal vazgeçmesini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalayan tehlikeli adımlardan uzak durmasını istedi.

ABD Savunma Bakanlığı 26 Ekim'de, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Taiwan'a "Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri" ve radar sistemleri de dahil olmak üzere 1.988 milyar ABD doları tutarında silah satışını onayladığını açıklamıştı.

ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı silah satışlarının tek Çin ilkesi ile başta 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi olmak üzere Çin ve ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğine işaret eden sözcü, satışların Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde sekteye uğrattığını, Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar verdiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere son derece yanlış mesaj gönderdiğini söyledi.

Silah satışlarını şiddetle kınayıp kesin şekilde karşı çıktıklarını söyleyen sözcü, bu konuda ABD'ye diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Sözcü, ABD'nin Taiwan'ı silahlandırarak, Taiwan'ı Çin'i baskı altına almak için kullanma ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" gündemde tutma kararının, ABD liderlerinin "Taiwan bağımsızlığını" desteklememe taahhüdü ve iki ülkenin Çin-ABD ilişkilerini istikrara kavuşturma çabasına ters düştüğünü ifade etti.

ABD'yi Taiwan'ı silahlandırmayı derhal durdurup Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltalayan tehlikeli hareketlerden kaçınmaya çağıran sözcü, ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacakları uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Taiwan Silah Satışını Kınadı - Son Dakika

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