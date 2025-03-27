Çin, ABD'ye Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Yaptırım Uyarısı

Çin, ABD'nin haksız yaptırımlarını eleştirerek ulusal güvenliği aşırı genişletmemesi çağrısında bulundu.

27.03.2025 13:55
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BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yi ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmeye, ticaret, bilim ve teknoloji konularını siyasallaştırmaya ve Çinli şirketleri haksız yere baskı altına almak üzere yaptırım listelerini kötü amaçla kullanmaya son verme çağrısında bulundu.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını da söyledi.

Guo, ABD'de onlarca Çinli kuruluşun ABD Ticaret Bakanlığı'na ait ihracat kısıtlama listesine alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin söz konusu uygulamasının kendi varlık listesi ve diğer ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması anlamına geldiğini söyleyen Guo, "ABD, Çin'e yönelik ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına aykırı faaliyetlerde bulunma şeklinde yanlış suçlamalarda bulunuyor ve bunu yasadışı tek taraflı yaptırımlar uygulamak için bir bahane olarak kullanıyor" dedi.

ABD'nin uygulamasını tipik hegemonyacılık olarak nitelendiren Guo, bunun uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti. Söz konusu hamlenin Çinli işletmelerin meşru hak ve menfaatlerine ciddi zarar verdiğini ve küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltaladığını kaydeden Guo, bunu kesin olarak reddettiklerini ve güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

Sözcü, "ABD'den ulusal güvenlik kavramını aşırı genişletmekten ve bilim, teknoloji ve ticaret konularını siyasallaştırıp araçsallaştırmaktan ve silah gibi kullanmaktan vazgeçmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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