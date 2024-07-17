Çin, ABD'yi Silah Kontrol İstişarelerinin Askıya Alınmasından Sorumlu Tutar - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Silah Kontrol İstişarelerinin Askıya Alınmasından Sorumlu Tutar

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin Taiwan'a silah satmaya devam etmesi ve Çin'in temel çıkarlarını zedeleyen eylemlerde bulunması nedeniyle silah kontrolü istişarelerinin yeni turunu askıya aldıklarını açıkladı. Lin, ABD'nin Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi ve diyalog için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini belirtti.

17.07.2024 16:01
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BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'le yürütülen silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerinin yeni turunun askıya alınmasının tüm sorumluluğunun ABD tarafına ait olduğunu söyledi.

Lin Çarşamba günkü olağan basın toplantısında ABD'li bazı yetkililerin Çin'in istişarelere katılmayı reddettiği yönündeki suçlamalarının sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Lin bir süredir Çin'in güçlü itirazları ve mükerrer girişimlerine rağmen ABD tarafının Taiwan'a silah satmaya devam ettiğini ve Çin'in temel çıkarlarını ciddi şekilde zedeleyen ve iki taraf arasındaki karşılıklı güvene zarar veren eylemlerde bulunarak silahların kontrolü istişarelerinin devamı için gerekli siyasal atmosferi baltaladığını belirtti.

Lin, "Bu yüzden Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerinin yeni turu konusundaki görüşmeleri askıya almaya karar vermiştir ve bu durumun sorumluluğu tamamen ABD tarafına aittir" dedi.

Çin'in uluslararası silahların kontrol meselelerinin çözümü için karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde ABD ile iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu kaydeden sözcü, ABD tarafının, Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesinin ve iki taraf arasındaki diyalog ve etkileşim için gerekli koşulları oluşturmasının şart olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'yi Silah Kontrol İstişarelerinin Askıya Alınmasından Sorumlu Tutar - Son Dakika

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