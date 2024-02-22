Çin, ABD'yi Taiwan'a silah satmayı bırakmaya çağırdı - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Taiwan'a silah satmayı bırakmaya çağırdı

Çin, ABD\'yi Taiwan\'a silah satmayı bırakmaya çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Taiwan'a silah satmayı ve Taiwan'la askeri temas kurmayı bırakmaya çağırdı. ABD Savunma Bakanlığı'nın Taiwan'a 75 milyon ABD doları tutarında gelişmiş taktik veri bağlantı sistemi satışını onaylaması, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltaladığı gibi Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara da zarar veriyor.

22.02.2024 15:34
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BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Taiwan'a silah satmayı ve Taiwan'la askeri temas kurmayı bırakmaya çağırdı.

Haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Taiwan'a 75 milyon ABD doları tutarında gelişmiş taktik veri bağlantı sistemi satışını onayladığı belirtildi.

Mao, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında buna cevaben, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasının tek Çin ilkesini ve 17 Ağustos 1982 tarihli bildiri başta olmak üzere iki ülke arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

"Bu tür satışlar Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltaladığı gibi Çin-ABD ilişkileri ile Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrara da zarar veriyor" diyen Mao, Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını ifade etti.

Mao, ABD'den tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye uymasını, Taiwan'a silah satmayı ve Taiwan ile askeri temas kurmayı bırakmasını, ayrıca Taiwan Boğazı'nda gerilimi artıracak faktörler yaratmaktan vazgeçmesini istedi.

Sözcü, "Çin kendi egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve güçlü tedbirler alacaktır" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

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