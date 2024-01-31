Çin, ABD\'yi Taiwan\'ın bağımsızlığını desteklememe çağrısı yaptı

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BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD'yi "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü somut eylemlere dönüştürmeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten kaçınmaya çağırdı.

Chen, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'daki sözde Amerikan Enstitüsü Direktörü Laura Rosenberger'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı hakkında kısa süre önce yaptığı yorumlara yanıt olarak söz konusu açıklamayı yaptı.

Chen, 1971 tarihli 2758 sayılı BM Genel Kurulu kararı da dahil olmak üzere bir dizi uluslararası antlaşma ve belgede, dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinin teyit edildiğini vurguladı.

Chen ayrıca Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiride ABD tarafından verilen bir taahhüdün de söz konusu olduğunu hatırlattı.

"Taiwan'ın uluslararası hukukta Çin'in bir parçası olmak dışında herhangi bir statüsü bulunmuyor" diyen Chen, BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararının hüküm ve geçerliliğini çarpıtma girişimlerinin cahilce, kötü niyetli ve başarısızlığa mahkum olduğunu sözlerine ekledi.