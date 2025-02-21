Çin, Afganistan'a İnsani Yardım Gönderdi

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TURHAM, 21 Şubat (Xinhua) -- Afganistan'ın Turham Sınır Kapısı'ndaki Çin'den insani yardım çerçevesinde gelen çadırlar ve su tankeri, 13 Şubat 2025.

Çin, Afganistan'a çadır, battaniye, araç, ambulans ve su tankerleri gibi temel malzemeleri içeren önemli bir insani yardım partisi gönderdi. Bu malzemeler, geri dönen göçmenlerin karşılaştığı zorlukların hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla çeşitli sınır kapılarına dağıtıldı.

Çin geçtiğimiz yıllarda Afganistan'a Kovid-19 aşılarından gıda ve kışlık giysilere kadar geniş kapsamlı insani yardım sağlayarak kritik zamanlarda ihtiyaç sahiplerine hayati destek sağladı.

Geçtiğimiz yıl, çoğunluğu Pakistan ve İran'dan olmak üzere yaklaşık 2 milyon Afgan mülteci evlerine geri döndü. Eylül 2024 itibarıyla yaklaşık 2 milyon Afgan hala Pakistan'da mülteci olarak yaşıyor. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)