Çin-Afrika Fuarı Başladı

CHANGSHA, 12 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da perşembe günü başladı. Fuar, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin'in, en fazla sayıda gelişmekte olan ülkeyi barındıran Afrika kıtası ile bağlarını güçlendirme konusundaki kararlılığını öne çıkarıyor.

"Çin ve Afrika: Birlikte Modernleşmeye Doğru" temalı dört günlük etkinlik yaklaşık 4.700 Çinli ve Afrikalı şirketin yanı sıra 30.000'den fazla katılımcıyı ağırlayacak. Organizatörlere göre, üzerinde ön mutabakata varılan işbirliği projelerinin değeri 11 milyar ABD dolarını aşıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, açılış törenine katılarak fuarın Çin-Afrika işbirliği için daha fazla fırsat yaratacağına ve daha verimli sonuçlar vereceğine inandığını ifade etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, "Uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin, Çin her zaman Afrika'nın yanında yer alacak, kıtanın modernleşmesine güçlü destek sunacak ve Afrika'nın kalkınma yolculuğunda gerçek bir dost ve samimi bir müttefik olarak yer alacak" dedi.

Açılış törenine Uganda Başbakanı Robinah Nabbanja, Liberya Devlet Başkan Yardımcısı Jeremiah Kpan Koung ve Kenya Başbakanlık Kabine Sekreteri ve Dışişleri ve Diaspora İşleri Kabine Sekreteri Musalia Mudavadi de katıldı.