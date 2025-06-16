Çin-Afrika Fuarında Rekor Anlaşmalar

CHANGSHA, 16 Haziran (Xinhua) -- 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nda, ekonomik işbirliğini artırmaya çalışan Çin ve Afrika arasında imzalanan anlaşmalarda hem sayı hem de değer açısından rekor artışlar görüldü.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre pazar günü sona eren fuarda 11,39 milyar ABD doları değerinde toplam 176 proje imzalandı. 2023 yılında düzenlenen son fuara göre imzalanan projelerin toplam değerinde yüzde 10,6, toplam proje sayısındaysa yüzde 45,8 artış görüldüğü belirtildi.

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen fuarı pazar günü öğle saatleri itibarıyla 200.000'den fazla kişi fuarın düzenlendiği ana mekanı ziyaret etti. Böylece bir önceki fuarda kaydedilen ziyaretçi sayısı ikiye katlandı. Fuarın düzenlendiği ana mekanda imzalanan kesinleşen veya ön anlaşmaya varılan anlaşmaların toplam değerinin 2,5 milyar yuana (yaklaşık 348 milyon ABD doları) ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu yılki fuarda ilk kez Çin-Afrika işbirliğinin ürünü olan tanınmış markalar, Afrika'da üretilen kaliteli ürünler ve Çin-Afrika moda sektörlerine yönelik özel sergiler düzenlendi.

Bu sergilere aralarında 43 Afrika ülkesinden 764 şirketin de bulunduğu yaklaşık 2.100 firma katılırken Çinli ve uluslararası alıcıların sayısıysa 12.000'e ulaştı.

Dört gün süren fuar boyunca 200'den fazla Afrika tarım ürünü, çevrimiçi platformlarda ve süpermarketlerde satıldı. Ayrıca 14 Afrika ülkesi, özel ekonomik ve ticari tanıtım etkinlikleri düzenledi.

Hunan eyalet yönetimi ve Çin Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında düzenlenen sergi ve toplantılara 4700'ün üzerinde Çinli ve Afrikalı şirket ve 30.000 ziyaretçi katıldı.

Öte yandan aynı anda komşu Xiangtan kentinde düzenlenen ağır makinelere yönelik fuarda da 200 milyon yuan değerinde bir dizi ön anlaşma imzalandı.

2024 yılı itibarıyla 16 yıldır art arda Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olan Çin'in bölgeyle ticareti 2025 yılında da hızla artıyor.