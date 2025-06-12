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Çin-Afrika İşbirliği Toplantısı

Çin-Afrika İşbirliği Toplantısı
12.06.2025 16:15
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afrika'nın çeşitli ülkelerinin bakanlarıyla görüştü.

CHANGSHA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi çarşamba günü Çin- Afrika İşbirliği Forumu'nun Takip Eylemlerinin Uygulanmasına İlişkin Koordinatörler Bakanlar Toplantısı'na katılan Afrikalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi de olan Wang açılış töreninde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in tebrik mektubunu okudu. Toplantıya Çin, 53 Afrika ülkesi ve Afrika Birliği Komisyonu temsilcileri katıldı.

Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen toplantıya katılan Afrikalı bakanlar arasında Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean-Claude Gakosso, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulkader Houssein Omar, Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Therese Kayikwamba Wagner, Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangare, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Carlos Pinto Pereira, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos yer aldı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Changsha, Politika, Güncel, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Afrika İşbirliği Toplantısı - Son Dakika

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