Çin, Almanya\'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor

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BERLİN, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin 2023 yılında da Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, "Çin, 2015'ten bu yana olduğu gibi Almanya için açık ara en önemli tedarikçi ülke" olmayı sürdürdü.

Verilere göre, Almanya'nın Çin'den değer bakımından en çok ithal ettiği mallar telekomünikasyon ekipmanları, işlem makineleri ve diğer elektronik cihazların yanı sıra otomobiller oldu.

Almanya, Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından Çarşamba günü yayımlanan analize göre, ülkeye yapılan doğrudan yatırımlar yüzde 4'ten fazla artarak 11,9 milyar euroluk (12,8 milyar ABD doları) rekor bir seviyeye ulaştı.

IW'ye göre Alman şirketleri Çin'e sadece son üç yılda, 2015'ten 2020'ye kadar yaptıkları yatırım kadar yatırım yaptı.