Çin, Almanya'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Almanya'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor

Çin, Almanya\'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıklamasına göre, Çin 2023 yılında da Almanya'nın en önemli tedarikçi ülkesi olmaya devam etti. Almanya, Çin'den telekomünikasyon ekipmanları, işlem makineleri, diğer elektronik cihazlar ve otomobiller gibi değerli mallar ithal etmeye devam ediyor. Ayrıca, Alman şirketlerinin Çin'e doğrudan yatırımları da rekor seviyeye ulaştı.

15.02.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BERLİN, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin 2023 yılında da Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmaya devam etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, "Çin, 2015'ten bu yana olduğu gibi Almanya için açık ara en önemli tedarikçi ülke" olmayı sürdürdü.

Verilere göre, Almanya'nın Çin'den değer bakımından en çok ithal ettiği mallar telekomünikasyon ekipmanları, işlem makineleri ve diğer elektronik cihazların yanı sıra otomobiller oldu.

Almanya, Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından Çarşamba günü yayımlanan analize göre, ülkeye yapılan doğrudan yatırımlar yüzde 4'ten fazla artarak 11,9 milyar euroluk (12,8 milyar ABD doları) rekor bir seviyeye ulaştı.

IW'ye göre Alman şirketleri Çin'e sadece son üç yılda, 2015'ten 2020'ye kadar yaptıkları yatırım kadar yatırım yaptı.

Kaynak: Xinhua

Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Almanya'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 13:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Almanya'nın En Önemli Ticari Ortağı Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement