Çin-ASEAN İşbirliği Forumunda Bir Araya Geldiler - Son Dakika
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Çin-ASEAN İşbirliği Forumunda Bir Araya Geldiler

Kuala Lumpur'daki forumda ASEAN ve Çin'in ortaklığını güçlendirme çağrısı yapıldı.

12.04.2025 14:14
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KUALA LUMPUR, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'den ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 10 ülkesinden gelen önemli medya ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri, ortak kalkınmayı ele almak ve teşvik etmek amacıyla Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Çin-ASEAN Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nda bir araya geldi.

"ASEAN-Çin İşbirliğini Güçlendirmek" temasıyla cuma günü düzenlenen forumda katılımcılar, Çin ile ASEAN arasındaki başarılı işbirliği hikayelerinin anlatılması için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Malezya Başbakan Yardımcısı Fadillah Yusuf açılış konuşmasında "bölgesel istikrar ve küresel ekonomik dirence katkıda bulunacak uyumlu bir ASEAN-Çin ortaklığına" olan sarsılmaz bağlılıklarını yineledi.

Medya ve düşünce kuruluşları arasındaki görüş alışverişi açısından forumu paha biçilmez bir platform olarak nitelendiren Yusuf, etkinliğin farklı bakış açılarını bir araya getirme, politikalara rehberlik yapma ve bu karmaşık çağda bölgesel uyumu teşvik etme konusunda kritik rol oynadığını kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Genel Yayın Yönetmeni Lyu Yansong da konuşmasında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in "İyi komşular birbirinin iyiliğini ister" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Lyu, Çin ve ASEAN ülkelerinin halklarının ortak amacının işbirliği içinde çalışmak ve birlikte ilerlemek olduğunu kaydetti.

Lyu, "Çin ve ASEAN ülkeleri, Küresel Güney'de kritik öneme sahip güçler konumunda. Çin-ASEAN ilişkileri son yıllarda ikili boyutu aşarak Asya'da büyük önem kazanmış ve küresel etki yaratmıştır" dedi.

Lyu, medya ve düşünce kuruluşlarının ortaklaşa barışçıl, güvenli, emniyetli, müreffeh, güzel ve dostane bir ev inşa etme çağrısını güçlendirmesi ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu inşasına yönelik yeni bir ivme üretmesi gerektiğini vurguladı.

Malezya Ulusal Haber Ajansı (Bernama) Yönetim Kurulu Başkanı Wong Chun Wai de canlı bir kültürel atmosfere sahip ASEAN ve Çin arasındaki medeniyet etkileşimlerinin güçlendirilmesinin, Küresel Güney ülkeleri arasındaki birlik ve işbirliği için örnek teşkil edeceğini ve bu ülkeler arasındaki bağ ve karşılıklı saygıyı güçlendireceğini ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-ASEAN İşbirliği Forumunda Bir Araya Geldiler - Son Dakika

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