Çin, Avrupa'ya Güvenini Vurguladı - Son Dakika
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Çin, Avrupa'ya Güvenini Vurguladı

Wang Yi, Çin'in Avrupa ile ilişkilerinin 50. yıldönümünde güvenini ve işbirliğini vurguladı.

07.03.2025 14:37
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Avrupa'ya olan güveninin sürdüğünü ve Avrupa'nın güvenilir bir ortak olabileceğine inandığını belirterek, iki tarafın devam eden sorunları uygun şekilde çözebileceğini söyledi.

Cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında bu yılın Çin ve AB arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, yarım asırlık ilişkide en değerli varlığın karşılıklı saygı, en güçlü ivmenin karşılıklı fayda, en büyük birleştirici uzlaşının çok taraflılık ve en doğru nitelemenin de ortaklık olduğunu ifade etti.

Wang, son 50 yılda Çin-AB ticaretinin 2,4 milyar ABD dolarından 780 milyar ABD dolarına ulaştığını vurguladı. Neredeyse yok düzeyindeki yatırımlarınsa yaklaşık 260 milyar ABD dolarına ulaştığını söyleyen Wang, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin 100.000'den fazla kargo seferi gerçekleştirdiğini ve Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan önemli bir geçit haline geldiğini belirtti.

"50 yılın ardından Çin ve AB birlikte dünya ekonomisinin üçte birinden fazlasını oluşturuyor ve aralarındaki işbirliğinin daha büyük stratejik değeri ve küresel etkisi bulunuyor" diyen Wang, sağlıklı ve istikrarlı bir ilişkinin her iki tarafın daha da yükselmesini sağlayacağını ve daha aydınlık bir dünya yaratacağını ifade etti.

Wang, "İki taraf da dostane istişarelerle devam eden sorunları uygun şekilde çözme ve umut verici bir 50 yılı daha birlikte başlatma kapasitesine ve bilgeliğine sahiptir" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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