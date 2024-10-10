Çin-Avustralya İlişkileri Güçleniyor

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VİYENTİYAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin- Avustralya ilişkilerinin son dönemde istikrarlı şekilde geliştiğini, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin kademeli olarak arttığını ve halklar arası alışverişlerin daha canlı hale geldiğini söyledi.

Li söz konusu açıklamayı Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da Doğu Asya işbirliği konusunda düzenlenen liderler toplantısı sırasında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Li, iki taraf ortak bir hedefe doğru çalışmayı sürdürdükçe Çin-Avustralya ilişkilerinin geleceğinin umut vaat ettiğini, iki ülke ilişkilerindeki ilerlemenin bunun kanıtı olduğunu vurguladı.

Avustralya ile daha fazla kalkınma fırsatını paylaşmaya hazır olduklarını kaydeden Li, Çin-Avustralya ilişkilerinin doğasında karşılıklı fayda sağlama ve kazan-kazan anlayışı olduğunu kaydetti.

Li, iki ülkenin ortak kalkınmasına daha fazla ivme kazandırmak üzere makroekonomik politikalar konusunda alışverişi güçlendirmeyi ve ticaret, yatırım, yeşil kalkınma, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve diğer alanlardaki işbirliğini genişletmeyi sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Li, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaşmış üst düzey bir iş ortamı inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Daha fazla sayıda Avustralyalı işletmenin Çin'e yatırımda bulunmasından memnuniyet duyacaklarını kaydeden Li, Çinli işletmelerin Avustralya'da yatırımda bulunup iş yapmaları için Avustralya'nın eşit, güvenli, ayrımcı olmayan ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlaması temennisini dile getirdi

Li, Asya Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarı somut eylemlerle korumak üzere Avustralya'yla çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.