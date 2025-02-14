Çin, Avustralya'nın Provokasyonlarını Kınadı - Son Dakika
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Çin, Avustralya'nın Provokasyonlarını Kınadı

Çin Savunma Bakanlığı, Avustralya'nın Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerini eleştirerek karşı çıkıldı.

14.02.2025 17:18
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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Avustralya'nın Güney Çin Denizi'nde Çin'in egemenliğini ihlal eden kasıtlı provokasyonlarını kınadı.

Zhang, cuma günü yaptığı açıklamada 11 Şubat'ta Güney Çin Denizi'nde Avustralya'ya ait bir uçağa Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait bir uçakla "tehlikeli ve profesyonel olmayan şekilde angajmanda bulunulduğu" şeklindeki Avustralya iddialarını reddederek, Avustralya'yı Çin'in haklarını kasıtlı olarak ihlal etmek ve kendisini mağdur olarak göstererek yanlış söylemler yaymakla eleştirdi.

Sözcü, "Buna kesinlikle karşı çıkarak Avustralya tarafına diplomatik girişimlerde bulunduk" dedi.

Zhang, Avustralya uçağının Çin hava sahasından çıkarılmasının, ulusal egemenlik ve güvenliğinin sağlanması çerçevesinde haklı ve yasal olduğunu vurguladı.

Sözcü, Avustralya'ya başkalarının yandaşlığını yapmak ve Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak yerine, hayal görmeyi bırakıp deniz ve hava kuvvetlerini sıkı şekilde dizginleme çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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