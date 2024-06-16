Çin, Avustralya'ya Yeni Bir Çift Dev Panda Gönderecek - Son Dakika
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Çin, Avustralya'ya Yeni Bir Çift Dev Panda Gönderecek

Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Adelaide kentindeki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Li, panda diplomasisi kapsamında 2009'dan bu yana hayvanat bahçesinde bulunan iki dev pandanın yıl sonunda Çin'e götürüleceğini belirterek, pandaların iki ülkenin yakın dostluğunu temsil ettiğini söyledi. Çin, bu samimi ilişkilerin bir sembolü olarak Adelaide'daki hayvanat bahçesine yeni bir çift dev panda gönderecek.

16.06.2024 11:11
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Çin, "geliştirilen samimi ilişkilerin bir sembolü olarak" Avustralya'ya yeni bir çift dev panda gönderecek.

Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralya'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Adelaide kentindeki hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Li, burada yaptığı açıklamada, "panda diplomasisi" kapsamında 2009'dan bu yana hayvanat bahçesinde bulunan iki dev pandanın yıl sonunda Çin'e götürüleceğini belirterek, Wang Wang ve Fu Ni isimli pandaların iki uzak ülkenin yakın dostluğunu temsil ettiğini söyledi.

Çin ve Avustralya arasındaki ikili ilişkilerin oldukça iyi olduğunu aktaran Li, "Bu samimi ilişkilerin bir sembolü olarak Çin, Adelaide'daki hayvanat bahçesine güzel, sevimli ve genç yeni bir çift dev panda gönderecek. İki ülke arasında dev pandalara ilişkin işbirliği de böylece devam edecek." dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong da hayvanat bahçesinin "yıldızı" olan pandaların yeniden gelecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu hem turizm için oldukça iyi bir gelişme hem de iyi niyet göstergesi. Teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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