Çin-BAE Ekonomi Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Çin-BAE Ekonomi Merkezi Açıldı

Dört yıllık diplomatik ilişki kutlamasıyla Dubai'de Çin-BAE Ekonomi ve Ticaret Merkezi açıldı.

07.12.2024 13:18
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DUBAİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ekonomi ve Ticaret Etkileşim Merkezi, Expo City Dubai'deki Çin Pavyonu'nda 100'den fazla Çinli ve BAE'li devlet yöneticisi ve konuğun katılımıyla resmen açıldı.

Çin'in BAE Büyükelçisi Zhang Yiming cuma günü düzenlenen törende yaptığı açılış konuşmasında Çin-BAE ekonomik ve ticari işbirliğinin kayda değer başarılarından övgüyle bahsetti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin-BAE diplomatik ilişkilerinin 40. yıldönümü olduğunu belirten Zhang, merkezin açılışını bu özel yılın zirve noktası olarak nitelendirerek merkezin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştireceğini, ilişkilere yeni bir dinamizm kazandıracağını ve ortak kalkınma için yeni fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Dubai Expo 2020 Bürosu İcra Direktörü Necib Muhammed el-Ali ise, Expo City Dubai'nin uluslararası işbirliği için köprüler kurmaya bağlılığını vurgulayarak merkezin açılışını Dubai'nin çeşitliliğe sahip kalkınma vizyonunun canlı bir örneği olarak değerlendirdi.

China Merchants Grubu Limited Şirketi Direktör ve Başkanı Shi Dai, şirketinin Çin-BAE dostluğunun önemli bir tanığı, katılımcısı ve yararlanıcısı olarak rolünün altını çizdi. Shi, merkezin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayarak açıklık ve yenilikçilik ilkelerini destekleme sözü verdi.

Shi, Çin'e, kültürüne ve işletmelerine yönelik küresel anlayışı geliştirmeyi amaçlayan merkezi "ticari alışveriş için bir pencere, teknolojik işbirliği için bir köprü ve kültürel entegrasyon için bir merkez" olarak tanımladı.

Etkinlikte Çin ve BAE arasındaki kültürel alışverişin zengin geçmişini ve gelecekteki potansiyelini vurgulayan bir sergi de düzenlendi.

Expo 2020 Dubai'deki Çin Pavyonu'ndan dönüştürülen Çin-BAE Ekonomi ve Ticaret Etkileşim Merkezi, China Merchants Grubu Limited Şirketi'nin bir yan kuruluşu olan Sinotrans tarafından işletiliyor.

Operasyonel yönetim, etkinlik planlama, sergi tasarımı ve inşası, lojistik ve tanıtım desteği dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunan merkez, iki ülke arasında ticaret, kültür ve inovasyon alanlarında kapsamlı işbirliğinin ilerletilmesi için kilit bir platform görevi görecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-BAE Ekonomi Merkezi Açıldı - Son Dakika

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