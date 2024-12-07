Çin-BAE Ekonomi Merkezi Dubai'de Açıldı

DUBAİ, 7 Aralık (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Dubai Expo City'de bulunan Çin Pavyonu'ndaki Çin-BAE Ekonomi ve Ticaret Etkileşim Merkezi'nin açılış törenine katılan konuklar, 6 Aralık 2024.
Çin-BAE Ekonomi ve Ticaret Etkileşim Merkezi'nin açılış töreni cuma günü Dubai Expo City'deki Çin Pavyonu'nda gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Wen Xinnian/Xinhua)
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