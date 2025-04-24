Çin-BAE Yatırım Forumu Abu Dabi'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Çin-BAE Yatırım Forumu Abu Dabi'de Gerçekleşti

Çin ve BAE'den 120'den fazla yetkili, yatırım fırsatlarını geliştirmek için forumda bir araya geldi.

24.04.2025 13:38
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ABU DABİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 120'yi aşkın hükümet yetkilisi, iş dünyası lideri ve finans kurumu, başkent Abu Dabi yakınlarındaki Çin-BAE Endüstriyel Kapasite İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nde (JOCIC Parkı) düzenlenen Çin-BAE Yatırım Forumu'nda (Nanjing Oturumu) bir araya geldi.

Çin'in Nanjing Belediye Yönetimi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi'nin ortaklaşa düzenlediği forum salı günü "Birlikte Çalışarak Yatırımda Yeni Ufuklar Yaratmak" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yatırım sunumları, şirket tanıtım turları ve proje imza törenleri düzenlendi.

Nanjing Belediye Başkanı Chen Zhichang, açılış konuşmasında iki taraftan işletme ve kurumların çeşitli sektörlerdeki işbirliğini güçlendirmesi temennisinde bulundu. Chen, Nanjing merkezli şirketlere parktaki varlıklarını daha da artırarak ikili ticareti yeni zirvelere taşıma çağrısı da yaptı.

Çin'in BAE Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Zhu Lian ise Nanjing ve Çin'in diğer bölgelerinden daha fazla yüksek kaliteli şirketin JOCIC Parkı ile işbirliği yaparak BAE'deki yatırım fırsatlarını keşfetmesini beklediklerini dile getirdi.

Khalifa Ekonomik Bölgeleri Abu Dabi Grubu'nun baş ticaret direktörü Fatima Al Hammadi ise ekonomik bölgenin, Çinli üreticilerin Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'daki faaliyetlerini genişletmeleri için yeni fırsatlar yaratmak üzere JOCIC Parkı ile işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Etkinlik sırasında toplam beş işbirliği anlaşması imzalandı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-BAE Yatırım Forumu Abu Dabi'de Gerçekleşti - Son Dakika

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