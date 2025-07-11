Çin, Bangladeş'e Destek Verdi - Son Dakika
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Çin, Bangladeş'e Destek Verdi

11.07.2025 11:27
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Bangladeş yönetimine seçimlerin istikrarlı yapılması için destek sundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile görüşerek, Bangladeş geçici hükümetine ve seçimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasına yönelik desteğini açıkladı.

Xinhua'nın haberine göre, Vang ve Hossain, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldi.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Vang, Çin'in Bangladeş'e her zaman güvenilir bir komşu ve ortak olmaya hazır olduğunu kaydetti.

Vang ayrıca, Çin'in Bangladeş geçici hükümetini desteklediğini belirterek, seçimlerin sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik de desteğini iletti.

Çin'in Bangladeş için güvenilir bir ortak ve dost olduğunu teyit eden Hossain ise ülkesinin "tek Çin" ilkesine bağlılığını aktardı.

Çin, Tayland- Kamboçya arasında yapıcı rol oynamaya istekli

Vang, ASEAN marjında ayrıca Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile de görüştü.

Görüşmede Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimini ele alan Vang, Çin'in diyaloğun artırılması konusunda yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu ifade etti.

Vang ayrıca bu iki ülkenin erken bir tarihte istikrarı yeniden tesis etmeyi amaçlamalarını umduğunu dile getirdi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvuruda bulunduklarını bildirmişti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kamboçya, son olarak sınır anlaşmazlığının sürdüğü Tayland'dan meyve, sebze ve dizi ithalatını durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Bangladeş'e Destek Verdi - Son Dakika

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